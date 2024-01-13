В ОП предложили номинировать на премию ЮНЕСКО погибшего в украинской тюрьме Гонсало Лиру

Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что журналист погиб при исполнении своих профессиональных обязанностей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил номинировать погибшего в украинской тюрьме журналиста Гонсало Лиру на премию Гильермо Кано, которую ежегодно вручает ЮНЕСКО за вклад в дело свободы печати.

"Гражданин США, журналист Гонсало Лира замучен в украинской тюрьме. Я выступаю с инициативой о выдвижении его на премию Гильермо Кано", - сказал Малькевич в разговоре с ТАСС.

По его словам, Лира заслуживает номинации на эту премию, которую ЮНЕСКО вручает 3 мая, во Всемирный день свободы печати. "Мы в ближайшие дни обратимся в ЮНЕСКО. Лира заслуживает присуждения этой премии. Он погиб при исполнении своих профессиональных обязанностей", - сказал Малькевич.

По его словам, ОП РФ предложит и другим общественным организациям и структурам, и не только российским, объединиться, "чтобы добиться присуждения этой премии Лире, замученному хунтой Зеленского".

Всемирная премия Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати в память колумбийского журналиста, погибшего при исполнении своих профессиональных обязанностей, была учреждена в 1997 году. Она присуждается ежегодно лицу, организации или учреждению, внесшим значительный вклад в дело защиты свободы печати или ее содействию во всем мире, особенно если такая деятельность связана с риском или репрессиями.

Журналист с гражданством Чили и США Гонсало Лира, которого удерживала Служба безопасности Украины (СБУ), погиб в заключении. Он находился в украинской тюрьме из-за критики правительств президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Весной Россия призывала мировое журналистское сообщество выступить в защиту похищенного СБУ Лиры и потребовать его немедленного освобождения. СБУ задержала блогера в Харькове в мае. Его обвинили в поддержке российской спецоперации на Украине. По последним данным, Лира находился в СИЗО Харькова, ожидая начала рассмотрения дела в суде, назначенного на 12 и 21 декабря.