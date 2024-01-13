Мурашко сообщил, в Запорожье отремонтировали более 130 объектов здравоохранения

Министр здравоохранения РФ отметил, что также обновили все машины скорой помощи

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Ремонт более 130 объектов системы здравоохранения провели в Запорожской области, обновлены все машины скорой помощи, в учреждения поставлено современное оборудование. Об этом в ходе рабочей поездки по региону сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня идет активно модернизация системы здравоохранения в Запорожской области. Хочу отметить, что более 130 объектов уже сегодня отремонтировано в текущем и капитальном ремонте. Обновлены все машины скорой помощи, которые оказывают экстренную медицинскую помощь населению. Системный подход к организации медицинской помощи включает в том числе поставку оборудования для первичного звена и автотранспорт специально для проведения профилактических осмотров населения", - отметил Мурашко.

По его словам, полностью завершен осмотр детей, на диспансерное наблюдение поставили тех, у которых выявлены заболевания, а тех, кому необходимо стационарное лечение, положили в федеральные и региональные клиники.

"Курация федеральных научных центров позволяет сегодня выхаживать детей с экстремально низкой массой тела. И новый проект, который реализован в 2023 году по поручению президента и председателя правительства, - это скрининг новорожденных на врожденные наследственные заболевания. То есть во всей стране сегодня, и в Запорожской области в том числе, реализуется этот проект, что позволяет при выявлении заболевания своевременно начать терапию лечения ребенка для профилактики инвалидности", - сказал министр.

Мурашко отметил, что также идет модернизация помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, "необходимо было сделать доступной систему помощи, включая интервенции, хирургические вмешательства с помощью ангиографических установок". В 2022 году такой аппарат установили в Бердянске, вторая машина находится в больнице Мелитополя. Министр также упомянул проект по модернизации станции переливания крови в Запорожской области. Сейчас это "высокотехнологичное производство", обеспечивающее безопасность препаратов крови, вирус-нейтрализацию, систему хранения.