В Башкирии сняли ограничения на движение на участках дорог, введенные из-за непогоды

На уборку дорог вышло 648 единиц техники, было использовано 2,2 тыс. тонн песко-соляной смеси

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Ограничения на движение транспорта на всех участках региональных дорог в Башкирии, введенные ранее из-за сильного снегопада, сняты. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

В Башкирии 12 января из-за снегопадов ограничили движение на семи участках дорог регионального значения.

"Движение по всем дорогам регионального и межмуниципального значения открыто", - отмечается в сообщении.

По данным министерства, за последние сутки на уборку дорог вышло 648 единиц техники, было использовано 2,2 тыс. тонн песко-соляной смеси. Техника продолжает работать в усиленном режиме.

В субботу в Башкирии облачная погода с прояснениями, небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица.