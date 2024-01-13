Более 100 школьников Москвы победили в конкурсах "Движения первых" в 2023 году

Мэр столицы Сергей Собянин добавил, что также в числе победителей "Движения первых" семь московских педагогов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Свыше 100 московских школьников стали победителями конкурсов "Движения первых" в 2023 году, также в числе призеров есть семь педагогов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Победителями всероссийских конкурсов "Движения первых" стали 110 московских школьников и студентов колледжей. Весь 2023 год ребята участвовали и показывали лучшие результаты в соревнованиях различной направленности, среди которых конкурс "Большая перемена", проект "Медиапритяжение", фестиваль "Российская школьная весна", фиджитал-турнир "Игры первых", - написал Собянин.

Он добавил, что также в числе победителей "Движения первых" семь московских педагогов. Пятеро из них стали первыми в конкурсе профессионального мастерства "Лига вожатых", еще двое - в конкурсе "Лидер XXI века".