Маск назвал полным беспределом смерть журналиста Лиры в украинской тюрьме

По словам предпринимателя, тот факт, что "американский гражданин был убит в заключении, разоблачает бандитский и лишенный ориентиров режим", который установился на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск, владеющий компаниями Tesla и SpaceX, назвал полным беспределом новость о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры, имевшего американское и чилийское гражданства.

"Это полный беспредел", - заявил он в социальной сети X (ранее Twitter). Так Маск прокомментировал пост предпринимателя из США Дэвида Сакса, который написал, что для вызволения Лиры из заключения было бы достаточно одного телефонного звонка Администрации президента США Джо Байдена, но ее представители "и пальцем не пошевелили" для этого. По его словам, тот факт, что "американский гражданин был убит в заключении, разоблачает бандитский и лишенный ориентиров режим", который установился на Украине.

Ранее Госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти Лиры в заключении на Украине. Ведомство не конкретизировало обстоятельства его смерти, и не уточнило, была она насильственной или нет. О том, что Лира умер, ранее сообщил телеведущий Такер Карлсон со ссылкой на отца журналиста, Гонсало Лиру-старшего. По словам Карлсона, администрация США, несмотря на американское гражданство Лиры, "явно поддерживала" его заключение и пытки.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала блогера в Харькове в мае. Его обвинили в поддержке российской спецоперации на Украине. СБУ утверждала, что журналиста арестовали с возможностью внесения залога, но после его внесения Лира якобы нарушил закон и попытался сбежать из страны через пункт пропуска на границе с Венгрией на собственном мотоцикле. По последним данным, Лира находился в СИЗО города Харькова, ожидая начала рассмотрения дела в его суде.

Согласно имеющимся сведениям, Лира в октябре 2023 года заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Лира-старший требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.

Весной прошлого года Россия призывала мировое журналистское сообщество выступить в защиту похищенного СБУ Лиры и потребовать его немедленного освобождения.