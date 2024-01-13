Балицкий: помощь правительства РФ выводит медицину Запорожья на общероссийский уровень

Губернатор региона поблагодарил министр здравоохранения Михаила Мурашко за визит и предметную беседу

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Правительство РФ оказывает колоссальную помощь в восстановлении разрушенного здравоохранения Запорожской области, это позволит вывести медицину региона на общероссийский уровень. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Запорожской области осмотрел работу Мелитопольского областного онкологического диспансера, центра крови, Мелитопольской областной больницы и родильного дома. Он также проверил ход капитального ремонта семиэтажного корпуса здания онкодиспансера и терапевтического корпуса больницы.

"Благодарен Михаилу Альбертовичу за визит, предметную беседу и, конечно, за ту колоссальную помощь и работу, которая проделывается правительством России для восстановления без преувеличения разрушенного здравоохранения нашего региона. Сегодня развитие медицины в области, укомплектованность и оснащение медучреждений позволяют вывести здравоохранение нашего региона на высокий общероссийский уровень. Продолжаем работать, делать все от нас зависящее, чтобы медицина в регионе развивалась и приходила к высоким общероссийским стандартам", - говорится в сообщении.

Как написано в Telegram-канале, Мурашко с Балицким также обговорили работу по привлечению специалистов, которая остается приоритетным направлением работы регионального Минздрава.