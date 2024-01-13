Швеция через 10 лет может стать страной с наибольшим числом заключенных в ЕС

Это произойдет в случае ужесточения наказаний за уголовные преступления, обозначенного в межпартийном соглашении в парламенте

СТОКГОЛЬМ, 13 января. /ТАСС/. Швеция работает над увеличением количества мест в тюрьмах и ужесточением наказаний за преступления, через 10 лет страна может стать лидером по числу заключенных на душу населения в ЕС. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Согласно прогнозам Управления исправительных учреждений, "население" местных тюрем через 10 лет возрастет до 35 тыс. человек. Что, в свою очередь, произойдет в случае ужесточения наказаний за уголовные преступления, обозначенного в межпартийном соглашении в парламенте.

На сегодняшний день в Швеции насчитывается всего 6 тыс. заключенных. "Возможно, мы находимся в процессе крупнейших перемен в работе Управления исправительных учреждений", - рассказал генеральный директор ведомства Мартин Холмгрен.

Шведские власти решают вопрос увеличения количества мест в тюрьмах и изоляторах временного содержания. Согласно планам, их будет 27 тыс., что, по мнению управления, окажется достаточным для решения стоящих перед ведомством задач в будущем.

"35 тыс. - это большой сценарий, в котором мы вовсе не уверены. Мы знаем, что сделали самые качественные расчеты, но это все в теории. Они (расчеты) основываются, например, на том, что правительство и парламент полностью отменят правила условного освобождения, что будет иметь серьезный эффект. И неизвестно, как все будет выглядеть в конечном итоге", - сказал Холмгрен.