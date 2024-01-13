Главного редактора ТАСС Михаила Петрова наградили медалью МВД

Медалью "За вклад в укрепление правопорядка" также отмечена генеральный директор телекомпании "ТВ Центр" Юлия Быстрицкая

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. МВД России наградило заместителя генерального директора - главного редактора ТАСС Михаила Петрова ведомственной медалью "За вклад в укрепление правопорядка". Соответствующий приказ о награждении в преддверии Дня российской печати подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

Медалью МВД России "За вклад в укрепление правопорядка" также отмечена генеральный директор телекомпании "ТВ Центр" Юлия Быстрицкая. Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, обозреватель информационной программы "Вести" телеканала "Россия" Павел Зарубин, главный редактор - первый заместитель генерального директора - директор дирекции информации телекомпании НТВ Александра Кошарницкая удостоены нагрудных ведомственных знаков "За содействие МВД", а главный редактор главной редакции ЭСМИ "Российский информационный канал "Россия-24" Евгений Бекасов и первый заместитель главного редактора информационного агентства "Интерфакс" Андрей Новиков награждены почетными грамотами МВД России. Специальный приз "Полицейское признание" получил президент АО "ТО "Красная звезда", автор и ведущий программы "Человек и закон" Алексей Пиманов.

Кроме того, еще несколько представителей федеральных, региональных и ведомственных СМИ за значительный вклад в объективное и компетентное освещение деятельности органов внутренних дел получили ведомственные награды. "Приказом министра награждены журналисты, которых отличает высокий профессионализм и активная жизненная позиция. Благодаря этим творческим людям граждане получают актуальную и достоверную информацию о деятельности ведомства, узнают о непростой полицейской службе", - подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.