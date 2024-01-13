Предприниматель заявил, что приток рабочих из Кении в РФ не будет бесконтрольной миграцией

Михаил Ляпин отметил, что подразумевается подбор кадров, их обучение русскому языку и адаптационные курсы на единой образовательной платформе для мигрантов с последующим трудоустройством в компании-заказчике

НАЙРОБИ, 13 января. /Корр. ТАСС Дарья Лабутина/. Кенийцы в России смогут работать как в сфере логистики, на стройках и производствах, так и в медицинском и образовательном секторах, набирать их будут на конкретные вакансии вахтовым методом, что позволит избежать бесконтрольной миграции. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали местные предприниматели из России.

Ранее пресс-секретарь президента Кении Хуссейн Мохамед сообщил, что власти Кении намерены направить в Россию до 10 тыс. граждан для дальнейшего трудоустройства.

Стройки и логистика

"Проект по отправке работников из Кении подразумевает подбор кадров, их обучение русскому языку и адаптационные курсы на единой образовательной платформе для мигрантов с последующим трудоустройством в компании-заказчике. Речь идет не о бесконтрольной миграции, а о привлечении людей на конкретные рабочие места вахтовым методом", - пояснил в беседе с ТАСС российский предприниматель, проживающий в Кении и знакомый с ходом реализации проекта, Михаил Ляпин.

По его словам, кенийцы в России смогут найти себе применение в сфере логистики, на строительных и погрузочных работах и различных производствах. "Кения - первый проект, в рамках которого планируется получить результаты работы, провести оптимизацию процессов, после чего расширить географию на другие африканские страны", - отметил Ляпин.

Медицина и образование

По словам директора агентства российских вузов в Кении KenRus Medics Галины Крумкачевой, кенийцы с удовольствием отправятся на заработки в Россию, поскольку в Кении высокий процент безработицы, особенно в сельской местности.

Директор агентства выразила мнение, что работники из Кении могут быть востребованы на технических специальностях и в сфере медицины. Она также отметила, что граждане Кении, получившие образование в российских вузах, продолжают успешную работу в разных сферах.

"Одна из выпускниц российского медвуза, к примеру, стала заведующей больницей на юго-западе Москвы, еще один работает в банке на руководящей позиции", - рассказала Крумкачева. Она добавила, что среди медиков в Кении насчитывается 1 600 выпускников российских вузов, причем сотрудничество в сфере образования началось еще в СССР. Советское образование получили первый президент Кении Джомо Кениата и нынешний глава оппозиции Раила Одинга.

Кроме того, кенийцы смогут найти работу в качестве преподавателей английского языка в российских школах.