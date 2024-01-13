На реставрацию фасадов Невского проспекта в Петербурге выделили 2,5 млрд рублей

Всего планируется отремонтировать 72 фасада и 62 крыши

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Фасады Невского проспекта в Санкт-Петербурге будут поэтапно отреставрированы в течение нескольких лет в рамках программы, реализация которой начнется в 2024 году. Как сообщила пресс-служба городской администрации, на программу "Невский проспект" выделено 2,5 млрд рублей.

"Сегодня исполняется ровно 80 лет с тех пор, как нашему главному проспекту вернули историческое название. В этом году планируем начать здесь капитальный ремонт фасадов и крыш. На реализацию программы "Невский проспект" выделили Фонду капитального ремонта дополнительно 2,5 миллиарда рублей", - привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Название "Невский проспект" главной магистрали города вернули 13 января 1944 года постановлением Ленгорисполкома. До этого с 1918 года он носил революционное имя "Проспект 25 Октября".

В пресс-службе Смольного сообщили, что реставрация начнется со Старо-Невского - части проспекта, расположенной между Александро-Невской лаврой и площадью Восстания. "За первый год программы, рассчитанной до 2027 года, запланировано отремонтировать более 40 фасадов и 30 кровель. В случае необходимости эти виды ремонтных работ будут синхронизированы и пройдут комплексно", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), программу будет курировать жилищный комитет, а КГИОП выступит соисполнителем. Поскольку большинство зданий на Невском проспекте признаны объектами культурного наследия, это требует особого подхода к их реставрации с изучением исторических материалов и привлечением специалистов, которые с точностью восстановят художественную отделку, отметили в КГИОП.

Всего на Невском проспекте планируется отремонтировать 72 фасада и 62 крыши.