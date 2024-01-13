На выставке "Россия" впервые зарегистрировали брак с использованием биометрии

Церемония прошла в народных традициях Воронежской области

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Регистрация брака жителей Воронежской области с использованием технологии распознания по лицу состоялась во время дня региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.

"Это <...> первая в России свадьба с использованием биометрии", - сказал на церемонии генеральный директор АО "Центр биометрических технологий" Владислав Поволоцкий.

Как передает корреспондент ТАСС, вступающим в брак предложили не показать свои паспорта, а посмотреть в планшет, после чего на большом экране появились их данные.

Сама церемония прошла в народных традициях региона, молодоженов старинными свадебными песнями поздравили фольклорные коллективы Воронежской области.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.