Раскольническая церковь на Украине захватила за два года 968 храмов канонической УПЦ

В декабре 2021 года в канонической церкви состоял 12 381 приход

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Власти Украины перерегистрировали с февраля 2022 года перевод из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) 968 общин. Об этом сообщает Союз православных журналистов со ссылкой на источники в Государственной службе Украины по вопросам этнополитики и свободе совести.

При этом отмечается, что за 2023 год областные госадминистрации перерегистрировали уставы 472 общин Украинской православной церкви.

В декабре 2021 года, согласно данным отчета управляющего делами УПЦ, в канонической церкви состоял 12 381 приход.

Запрет УПЦ

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе принимают все меры для перерегистрации ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, организуют незаконные голосования "псевдоприхожан", сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Один из последних подобных инцидентов произошел 9 января в городе Ладыжине Винницкой области, где сторонники ПЦУ с помощью бульдозеров захватили храм канонической церкви, настоятеля храма избили, а прихожан выгнали на мороз.

По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.