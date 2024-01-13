В липецком центре "Прометей" создадут кампус по направлению "Юстиция"

Губернатор Игорь Артамонов отметил, что такую идею высказал министр юстиции Константин Чуйченко

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Создание отдельного кампуса по направлению "Юстиция" возможно в составе детского центра "Прометей" в Липецкой области. Такую идею высказал министр юстиции РФ Константин Чуйченко, сообщил глава региона Игорь Артамонов на открытии дня субъекта на выставке-форуме "Россия".

"Сегодня мы ведем капитальный ремонт, благодаря Росмолодежи мы закончили реконструкцию, у нас появился молодежный центр. Следующие наши направления - это IT-кампус, это эко-кампус. Сегодня с министром юстиции обсуждали, что, наверное, и кампус по направлению юстиции [будет создан] тоже. Нам подарил эту идею Константин Анатольевич Чуйченко, спасибо нашему земляку", - сказал Артамонов.

Он отметил, что на территории крупнейшего в Центральном федеральном округе детского центра находятся 12 кампусов, которые требуют ремонта. "В этом году будет бассейн введен, костровище, центральная площадь. Надеемся, что успеем закончить стадион к сезону. Каждый год мы будем привносить новое и наращивать наше сотрудничество с партнерами, которые захотят иметь свой кампус, по своему направлению, и получим новый прекрасный и современный центр для детей", - добавил Артамонов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.