В Минобрнауки заявили, что в госвузах не будет централизованного повышения цен

В министерстве отметили, что отдельные вузы могут скорректировать стоимость в пределах инфляции

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Централизованного повышения цен для обучающихся на коммерческой основе в государственных вузах РФ не планируется, отдельные вузы могут скорректировать стоимость обучения в пределах инфляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

"В отношении студентов вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного повышения цен не будет. Допускаем корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Ассоциация негосударственных вузов РФ ожидает повышения стоимости платного обучения на 10-12% в 2024/2025 учебном году.

"Дискуссия по поводу резкого повышения цен на высшее образование связана с заявлениями руководителей отдельных частных вузов, бизнес-модель которых, как они, видимо, посчитали, не очень хорошо работает. При этом большинство студентов в России обучаются в государственных вузах на бюджетной основе, то есть бесплатно", - пояснили в Минобрнауки.