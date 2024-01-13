В Белгороде испытали защитные конструкции автобусных остановок на случай обстрелов

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, такие модульные железобетонные конструкции с двойным армированием использует Минобороны РФ для защиты личного состава

ТАСС, 13 января. Саперы провели испытания модульных установок, которыми защитят автобусные остановки в Белгороде от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Саперы подорвали несколько взрывоопасных предметов рядом с модулем и сооружением из защитных блоков. Были подорваны в том числе неразорвавшиеся боеприпасы, которыми обстреливался Белгород со стороны Вооруженных сил Украины 30 декабря 2023 года. Детонирующие снаряды были начинены большим количеством поражающих элементов - от трехсот пятидесяти до трех тысяч элементов в одном взрывоопасном предмете. <…> По итогу испытаний приняли решение, что будем устанавливать данные конструкции в Белгороде", - написал он.

По словам Гладкова, такие модульные железобетонные конструкции с двойным армированием использует Минобороны РФ для защиты личного состава. В них можно укрыться в случае ракетной опасности. В сооружения планируют провести освещение и разместить на стенах информацию об оказании первичной помощи.

Ранее в Белгороде несколько автобусных остановок укрепили бетонными блоками и мешками с песком.

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.