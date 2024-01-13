Захарова заявила, что выдворение Каткова из Латвии попирает права и свободы человека

По словам официального представителя МИД РФ, Россия не бросит выдворенных с латвийской территории людей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Выдворение латвийскими властями 82-летнего российского пенсионера Бориса Каткова из страны попирает права и свободы человека, эта акция нацелена на запугивание проживающих в республике русскоязычных граждан. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Убеждены, что такая акция носит провокационный и политический характер, попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии", - указала дипломат.

Захарова в этой связи указала, что вынесенный властями Латвии "вердикт является абсолютно циничным и грубо нарушает принцип "неразделения" семьи - в Латвии у Бориса Каткова остались супруга, дети и внуки, - а также положения российско-латвийского межправительственного соглашения по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей от 1994 года". "Не сомневаемся, что международные правозащитные структуры вновь будут хранить молчание об очередном факте проводимой официальной Ригой дискриминационной политики в отношении наших соотечественников", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что будет сделано все необходимое для поддержки и обустройства Каткова. "Россия не бросит выдворенных из Латвии людей. Им будет предоставлена вся необходимая помощь", - заключила дипломат.

12 января стало известно, что власти Латвии решили выдворили из страны 82-летнего пенсионера Бориса Каткова. Посольство России в Латвии выразило крайнее возмущение по этому поводу. В диппредставительстве добавили, что, согласно решению МВД Латвии, "пожилой человек был признан угрозой национальной безопасности и приговорен к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение". Вынесенный латвийскими властями вердикт дипломаты назвали "абсолютно антигуманным" и нарушающим принцип неразделения семьи, поскольку в Латвии у россиянина остались супруга, дети и внуки.