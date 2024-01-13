Еще один завод на Украине переименовал "Жигулевское" пиво

Маркетолог Мария Кисиль, "Уманьпиво" продолжит выпускать тот же продукт под названием "Венское", вкус и рецепт пива не меняют

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Пивзавод в городе Умань Черкасской области сменил название выпускаемого на нем пива "Жигулевское" на "Венское". Об этом украинскому изданию "Общественное. Новости" сообщили в маркетинговом отделе завода.

Как рассказала маркетолог Мария Кисиль, "Уманьпиво" продолжит выпускать тот же продукт под названием "Венское", вкус и рецепт пива не меняют. Последний розлив "Жигулевского" прошел в октябре 2023 года, однако его еще можно встретить в магазинах. "Учитывая, что сроки годности бутылочного пива составляют 120 дней, потребители могут еще встречать ["Жигулевское"] на полках", - добавила она.

Маркетолог рассказала, что завод якобы давно хотел сменить название, однако "ряд технических нюансов" не позволил сделать это раньше.

Еще в апреле 2022 года "Жигулевское" пиво переименовали в "Венское" на пивзаводе в Ровно. А в декабре 2023 года название также сменил пивной завод в Полтаве.

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