В Верхнем Рогачике Херсонской области для проезда к школе восстановят два моста

Секретарь реготделения "Единой России" Игорь Кастюкевич отметил, что восстановление и строительство дорог в регионе идет большими темпами

ГЕНИЧЕСК, 13 января. /ТАСС/. Министерство транспорта Херсонской области по просьбе регионального отделения "Единой России" займется восстановлением двух мостов в Верхнем Рогачике Каховского района, из-за разрушения которых автобус не может довозить детей до местной школы. Об этом сообщил секретарь реготделения партии Игорь Кастюкевич в Telegram-канале.

"В Верхнем Рогачике из-за разрушения двух мостов учащихся не могли подвозить в школу. Автобус не проходил. Был на месте сам, края мостов обваливаются. Что и понятно: десятилетиями здесь ничего никто не делал. Встретились с министром транспорта Херсонской области Александром Балышевым, проговорили эту проблему. Мосты небольшие, нужно изыскать средства на приведение их в порядок. Это важно, потому что от дороги зависит процесс обучения детей. Он пообещал, что займутся этим в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В целом восстановление и строительство дорог в регионе, по словам Кастюкевича, идет большими темпами, однако именно разрушение мостов остается проблемой, требующей отдельного решения.

"Кроме того, затронули и тему восстановления дорог по направлению Нижние Серогозы - Верхний Рогачик, Нижние Серогозы - Рубановка. Пока туда не добрался полномасштабный ремонт, нужно хотя бы пройтись ямочный и организовать подсыпку дорог. Это позволит относительно спокойно передвигаться", - добавил секретарь отделения.

Верхний Рогачик - поселок городского типа, который находится в 30-километровой зоне вдоль линии боевого соприкосновения.