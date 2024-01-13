В Калининградской области открылся горнолыжный комплекс "Горка"

В администрации комплекса сообщили, что также работают два склона - для горных лыж протяженностью 330 м и для тюбинга длиной около 200 м

КАЛИНИНГРАД, 13 января. /ТАСС/. Горнолыжный комплекс "Горка" открылся в Калининградской области, сообщили ТАСС в его администрации.

"Горнолыжная база открылась и принимает туристов. Это наш первый сезон", - сказал представитель администрации.

Спортивно-туристический комплекс "Горка" расположен в Озерском районе области. Открылись два склона - для горных лыж протяженностью 330 м с перепадом высот 52 м и для тюбинга длиной около 200 м.

Пока подъем на вершину склона обеспечивает "беби-лифт", однако администрация комплекса планирует оборудовать бугельный подъемник. Комплекс располагает снежными пушками и ратраком. Организован прокат горнолыжного инвентаря, возможны занятия с инструктором. В конце января планируется открытие гостиничного комплекса на 16 номеров с рестораном.

Горнолыжный сезон в области может длиться до полутора месяцев, уточнили ТАСС в администрации комплекса, добавив, что пока сложно оценивать, какое количество туристов он привлечет.

В весенние летние и осенние месяцы "Горка" работает как туристическая база. Там можно разместиться в глэмпинге, возможны катание на роликах, развернуты три площадки для пляжного волейбола, есть сертифицированный пляж у озера, веревочный парк.