В Москве для проверки закрывали восточный вестибюль станции метро "Пролетарская"

Пассажиры могли воспользоваться западным вестибюлем

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Восточный вестибюль станции Московского метрополитена "Пролетарская" закрывали в целях проверки инфраструктуры. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Восточный вестибюль станции "Пролетарская" (выходы 1-3) закрыт для проверки инфраструктуры. Пожалуйста, пользуйтесь западным вестибюлем (выходы 4-9)", - говорится в сообщении.

Позже в департаменте сообщили об открытии. "Восточный вестибюль станции "Пролетарская" открыт для входа и выхода", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (19:41 мск) - добавлена информация об открытии.