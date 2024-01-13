В Mediascope назвали самые рейтинговые спецпроекты на российском ТВ в 2023 году

По информации компании, музыкальные спецпроекты имеют самый высокий рейтинг

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Самый высокий рейтинг на российском телевидении в 2023 году был у музыкальных спецпроектов. Лидерами стали "Голубой огонек на Шаболовке" на телеканале "Россия-1" и "Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя. Встречаем 2024-й!", свидетельствуют данные компании Mediascope, поступившие в ТАСС.

В пятерку самых рейтинговых музыкальных спецпроектов на ТВ вошли "Голубой огонек на Шаболовке" на телеканале "Россия-1" с рейтингом 11,26%, "Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя. Встречаем 2024-й!" (рейтинг 10,15%), а также "Песня года - 2022" на "России-1" (рейтинг 4,97%), "Большой праздничный концерт, посвященный Дню России" (4,88%) и "Россия - Донбасс - Новороссия. Большой праздничный концерт" на "России-1" (4,75%).

Популярностью на ТВ также пользуются еженедельные развлекательные ток-шоу, лидируют по рейтингу "Песни от всей души" (5,85%) и "Привет, Андрей!" (5,65%) на "Россия-1", "Поле чудес" на Первом канале (3,73%), "Жди меня" (2,87%) и "Секрет на миллион" (2,19%) на НТВ. Самыми рейтинговыми ежедневными развлекательными ток-шоу стали программы "ДНК" на НТВ (2,95%), "Малахов" (2,17%) и "Прямой эфир" (2,10%) на "России-1", "За гранью" на НТВ (2,04%), а также "Мужское и женское" на Первом канале (1,92%).

Новостные и информационные форматы

Среди ежедневных новостных программ на топ-5 каналах лидируют "Вести" на канале "Россия-1" (рейтинг 4,69%), на втором месте - "Сегодня вечером" на НТВ (2,57%), на третьем - "Время" на Первом канале (2,54%), на четвертом - "Новости" на "РЕН ТВ" (1,69%). Замыкает пятерку лидеров Пятый канал с программой "Известия" (1,27%).

Самым рейтинговым ежедневным политическим ток-шоу стала программа "60 минут" на "России-1" - вечерний и утренний выпуски программы занимают первые две строки с рейтингом 3,06% и 2,06% соответственно. На третьем месте программа "Кто против?" также на "России-1" (1,79%), на четвертом - "Большая игра" на Первом канале (1,78%), на пятом - "Вечер с Владимиром Соловьевым" (1,74%).

В топе еженедельных информационных форматов - "Вести с Дмитрием Киселевым" на "России-1" (5,31%), "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" на НТВ (3,61%), "Москва. Кремль. Путин" на "России-1" (3,55%), "Центральное телевидение" на НТВ (2,89%) и воскресная программа "Время" на Первом канале (2,32%).

В целом в ежедневном утреннем эфире по будням первую строку занял канал "Россия-1" (рейтинг 0,86%), вторую - Первый канал с рейтингом 0,79%. В топ-5 также вошли "РЕН ТВ", Пятый канал, "Домашний" и НТВ. Первую позицию в топ-5 самых популярных эфирных событий 2023 года занял Первый канал. Лидером стала телетрансляция новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина с рейтингом 13,93%. На втором месте - трансляция новогоднего обращения президента на канале "Россия-1" (13,49%). Тройку лидеров замыкает "Голубой огонек на Шаболовке" на телеканале "Россия-1" (11,26%). На четвертом месте по популярности у телезрителей в 2023 году "Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя. Встречаем 2024-й!" (10,15%), на пятом - трансляция военного парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Первом канале (9,78%).

В 2023 году рейтинг телеканала "России-1" составил 2,07%, НТВ - 1,38%, Первого канала - 1,06%. На четвертом месте в минувшем году Пятый канал, его рейтинг составил 1,05%, на пятом "РЕН ТВ" с рейтингом 0,89%.

Учитывался просмотр россиян старше четырех лет, проживающих во всех городах России.