В Дагестане владельцев майнинг-ферм попросили отключить оборудование из-за перегрузок

Особенно сложная ситуация складывается в нескольких микрорайонах Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Специалисты филиала компании "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" попросили владельцев майнинговых ферм в Дагестане отключить оборудование во время холодов из-за возникающих перегрузок в электрических сетях. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале филиала.

"Уважаемые владельцы майнинговых ферм, расположенных на территории республики Дагестан, убедительно просим вас на период холодов подумать о своих близких, соседях, о таких же дагестанцах, как и вы, и отключить майнинговые фермы, которые перегружают электрическую сеть и провоцируют технологические нарушения. <…> По динамике загрузки сети, которая резко возрастает в короткие промежутки времени, можно сделать вывод, что нагрузка вызвана именно майнинговыми фермами", - говорится в публикации.

Особенно сложная ситуация, по данным филиала, складывается в нескольких микрорайонах Махачкалы.

Ранее синоптики предупредили о похолодании, сильном снеге и усилении ветра в Дагестане.