В московских аэропортах из-за непогоды задержаны или отменены около 40 рейсов

В ночь на 14 января синоптики ожидают в столице минус 24-26 градусов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Около 40 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы в ночь с субботы на воскресенье из-за непогоды, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

По данным на 22:15 мск, в аэропорту Шереметьево задержаны 19 рейсов, в Домодедово - 13 рейсов, во Внуково - 6 рейсов задержаны, 1 отменен. В аэропорту Жуковский ни отмен, ни задержек рейсов нет.

По прогнозам Гидрометцентра РФ, в ночь на 14 января синоптики ожидают в столице минус 24-26 градусов, по области - до минус 27, а местами до минус 30 градусов.