Вильфанд предупредил о понижении температуры в Свердловской области до минус 42 градусов

Сильный мороз ожидается ночью 14 января, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Понижение температуры до минус 42 градусов ожидается в Свердловской области ночью в воскресенье. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ночью 14 января местами в Свердловской области ожидается сильный мороз с температурой до 40-42 градусов ниже нуля. Это действительно сильный мороз", - сказал он, отметив, что в регионе объявили штормовое предупреждение.

Вильфанд добавил, что для этой области опасным является понижение температуры до отметки ниже минус 35 градусов.