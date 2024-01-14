Эксперты заявили, что 2023 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Бразилии

По данным Национального института метеорологии, в сентябре температура превысила норму на 1,6 градуса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 января. /ТАСС/. Средняя температура в Бразилии в 2023 году стала самой высокой за всю историю наблюдений. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Национального института метеорологии (Inmet).

"2023 год стал самым жарким за всю историю регулярных климатических исследований в Бразилии, ведущихся с 1961 года", - отмечается в тексте.

По данным специалистов, температура в крупнейшей стране Южной Америки превысила средние значения на 0,69 градуса. Такая ситуация наблюдалась в течение девяти месяцев. Самым жарким стал сентябрь, когда температура оказалась выше нормы на 1,6 градуса.

Также в 2023 году Бразилия пережила девять волн аномально жаркой погоды. На это оказал влияние необычайно активный в этом сезоне климатический феномен Эль-Ниньо.

Ранее специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) назвали 2023 год самым жарким за всю историю наблюдений на Земле. По мнению ученых, мировое потепление вызвано деятельностью человека, выбросами углекислого газа при использовании ископаемого топлива и загрязнением окружающей среды, а также постоянно повторяющимися природными явлениями, такими как Эль-Ниньо и извержения вулканов.