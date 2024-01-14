На Давосском форуме обсудят болезнь, способную в 20 раз превзойти COVID-19 по смертности

В мероприятии примет участие гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус

ЖЕНЕВА, 14 января. /ТАСС/. Обсуждение "болезни X", способной в 20 раз превзойти по смертности пандемию коронавируса, пройдет в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщается на сайте форума.

"С учетом новых предупреждений Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X", в результате которой количество смертей может быть в 20 раз больше, чем от пандемии коронавируса, какие новые усилия необходимы для того, чтобы подготовить системы здравоохранения к предстоящим многочисленным вызовам?" - говорится в сообщении.

Отмечается, что обсуждение пройдет 17 января. В качестве спикеров выступят генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, министр здравоохранения Бразилии Низия Тринидади, председатель правления фармацевтической компании Astrazeneca Мишель Демаре и другие эксперты.

5 января Гебрейесус порекомендовал не отказываться от использования защитных масок и вакцинации от COVID-19 и гриппа в связи с ростом заболеваемости во многих странах.