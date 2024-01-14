В Херсонской области планируют открыть два Дома молодежи

Объекты появятся в Лазурном и Железном Порту до конца года

ГЕНИЧЕСК, 14 января. /ТАСС/. Минмолодежи Херсонской области в 2024 году намерено открыть два Дома молодежи - в Лазурном и Железном Порту. Об этом ТАСС сообщил глава регионального ведомства Игорь Астранин.

"Подготавливается проектно-сметная документация для подписания соглашения и получения субсидии. В 2024 году <...> планируется открытие двух молодежных центров "Дом молодежи", которые будут подведомственными учреждениями министерства молодежной политики. При планировании бюджета предусмотрен 1% на софинансирование субсидии", - рассказал Астранин.

Кроме того, в августе 2024 года в селе Счастливцево пройдет первая смена филиала крымской арт-резиденции "Таврида". Сейчас готовят инфраструктуру к ее проведению.

"Благодаря постройке филиала "Тавриды" и реализации программы "Регион для молодых" к концу 2024 года Херсонская область станет единственным регионом России с молодежной инфраструктурой на двух морях. Это стало возможным благодаря большому вниманию [президента России] Владимира Путина не только к проблемам, но и к преимуществам новых регионов", - заключил министр.

В 2023 году Минмолодежи Херсонской области получило дополнительно 89 млн рублей, став победителем Всероссийского конкурса программы комплексного развития молодежной политики в регионах России "Регион для молодых". Для реализации проекта "Дома молодежи" подобраны два гостиничных комплекса в Лазурном и Железном Порту общей вместимостью более 500 человек.