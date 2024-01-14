В Московском регионе температура ночью вновь опускалась ниже 30 градусов

На территории Москвы действует оранжевый уровень метеоопасности

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Мороз в Московском регионе минувшей ночью вновь преодолевал 30-градусную отметку в зоне отрицательных значений. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Гидрометцентра РФ.

Так, столбики термометров на метеостанции "Михайловское" в Новой Москве опускались до минус 30,7 градуса, это стала самая низкая температура в столице и области. На втором месте по холоду минувшей ночью - Серпухов, где воздух остывал до минус 30,1 градуса. Почти вплотную к 30-градусной отметке подобрались столбики термометров в Истре - там синоптики зафиксировали минус 29,7 градуса.

В связи с морозом на территории Москвы введен оранжевый уровень метеоопасности, который будет действовать до 09:00 мск. Этот уровень, являясь предпоследним в колористической шкале предупреждений, символизирует опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. В комплексе городского хозяйства московской мэрии напомнили, что коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме и под особым контролем у них функционирование систем жизнеобеспечения. При этом температура теплоносителя в системе отопления находится на максимальном значении.

Согласно прогнозам Гидрометцентра РФ, в течение дня должно быть преимущественно без осадков, а температура воздуха составит минус 13-15 градусов в столице и до минус 16 градусов по области. В ночь на понедельник, 15 января, в мегаполисе столбики термометров покажут до минус 14 градусов, в Подмосковье - до минус 15 градусов. Днем в первый день новой недели должно потеплеть до минус 1 градуса.