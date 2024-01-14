В Севастополе за ночь выпало более 40 см снега

Из-за погодных условий возможны изменения в расписании работы общественного транспорта

ТАСС, 14 января. Сильный снегопад прошел ночью в Севастополе, в городе выпало более 40 см снега, ведется работа по ликвидации последствий непогоды.

"За ночь в Севастополе выпало большое количество осадков, более 40 см снега. За последние сутки дорожниками израсходовано 508 тонн песчано-соляной смеси и 68 тонн чистой соли. Задействована вся техника Севавтодора. Усиленная работа по ликвидации последствий непогоды шла всю ночь и продолжается сейчас", - сообщил в своем Telegram-канале и.о. замгубернатора Севастополя Павел Иено.

Он сказал, что из-за погодных условий возможны изменения в расписании работы общественного транспорта. В частности, по информации дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, приостановили работу паром и катер на линии Артбухта - Северная.

В воскресенье днем в Севастополе ожидаются мокрый снег и дождь, юго-западный ветер 15-20 м/с, температура воздуха 4-6 градусов тепла, на дорогах возможна гололедица.