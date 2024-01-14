В Туве создали профсоюз шаманов

В число задач организации входят внесение этой профессии в официальный реестр и сохранение традиций

ТАСС, 14 января. Профсоюз шаманов впервые создали в Туве, чтобы защитить трудовые права служителей, внести эту профессию в официальный реестр и сохранить традиции. Об этом ТАСС сообщила председатель профсоюза Саяна Пухальская.

"На общем собрании управления Верховного шамана России было решено создать профсоюз шаманов в Туве. Перед организацией стоит несколько задач. Во-первых, внести профессию шамана в реестр профессий в России, чтобы нашим шаманам назначалась пенсия и были предоставлены все государственные гарантии. Это важно для молодежи, которая только начинает свой трудовой путь. Во-вторых, наш профсоюз будет поддерживать тех шаманов, которые из-за возраста уже не занимаются этой деятельностью. Они не должны быть забыты. Мы берем их под опеку", - сообщила Пухальская.

По словам Пухальской, профсоюз поможет шаманам обмениваться опытом, сохранить и передать молодому поколению традиции шаманизма. Работать организация будет на территории всех районов Тувы.

В Туве зарегистрировано больше десяти шаманских организаций. В республике насчитается около 200 шаманов. Верховный шаман России и верховный шаман Тувы Кара-оол Допчун-оол.