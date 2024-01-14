Путин рад поездке на Чукотку, так как смог "собственными глазами" увидеть нужды людей

Президент России рассказал, что обратил внимание на проблему, когда "основной город Анадырь находится на одной стороне залива, а аэропорт - на другой стороне"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что рад поездке в Чукотский автономный округ. Глава государства отметил важность увидеть своими глазами обстановку на месте, поскольку это позволяет лучше понять проблемы и нужды жителей региона.

"Я давно собирался там побывать, не жалею, что съездил, потому что одно дело, когда знаешь по бумагам, а другое дело, когда собственными глазами посмотришь, - сказал Путин журналистам. - Когда сам проехал по зимнику, посмотрел, что это такое, начинаешь понимать, что это такое и как люди живут и что является первоочередными задачами, которые нужно решать".

"Такие поездки в этом смысле очень важны, и заменить их невозможно", - подчеркнул Путин.

Глава государства рассказал, что обратил внимание на проблему, когда "основной город [Чукотки] Анадырь находится на одной стороне залива, а аэропорт - на другой стороне". По его словам, пока рано говорить о ее решениях, поскольку "разные варианты существуют".

На вопрос, не жестковато ли было ехать на снегоболотоходе по зимнику - санной дороге по льду через Анадырский залив, - Путин ответил: "Все нормально".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что зимник, по которому ехал глава государства, еще не был открыт официально из-за недостаточно крепкого льда. Однако, заверил Песков, специальные службы все несколько раз проверили для обеспечения безопасности президента.