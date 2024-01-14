Путин намерен посетить Якутию весной или летом

По словам президента России, в республике он планировал посетить музыкальную школу

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует посетить Якутию, это может произойти весной или летом. Посещение республики было в плане поездки главы государства по Дальнему Востоку, однако из-за нелетной погоды его пришлось отложить.

"Хотя я в Якутии бывал не один раз, сожалею, что не смог добраться - просто самолет не садится, когда минус 50, воздух замерзает, эффект тумана", - рассказал Путин журналистам. "Может быть, весной, может быть, летом. Посмотрим", - ответил он на вопрос о сроках поездки в регион.

По словам Путина, в Якутии он планировал посетить музыкальную школу. "Знаю, что она должна расширяться, хочу на все это посмотреть. Послушать людей, поискать проблемные точки, поискать решение этих вопросов. Это очень важно, обязательно съезжу туда", - пообещал президент.

"Там есть чем заниматься, - обратил внимание президент. - Это огромная республика, - пять или шесть Франций по территории. Минеральные ресурсы колоссальные, просто колоссальные. Люди очень интересные, очень талантливые люди".