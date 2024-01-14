В Архангельске прошел костюмированный забег в честь Старого Нового года

Всего на старт вышли более 50 бегунов, главным условием было наличие карнавального костюма или маски

АРХАНГЕЛЬСК, 14 января. /ТАСС/. Костюмированный забег по набережной Северной Двины на 2 024 метра прошел в Архангельске в честь Старого Нового года. Как передает корреспондент ТАСС, на старт вышли Змей Горыныч, Деды Морозы, Снеговик, Печка с Емелей, Баба-Яга и другие персонажи сказок.

Всего на старт вышли более 50 бегунов, главным условием было наличие карнавального костюма или маски.

"По сравнению со вчерашним днем сегодня хорошая погода: солнце и не такой сильный ветер, мы очень переживали, - рассказала ТАСС председатель физкультурно-оздоровительного центра "Гандвик" Елена Недзвецкая . - У нас более 50 участников: это любители бега, наши "моржи", любители скандинавской ходьбы и просто горожане. Нам помогали проводить этот пробег студенты Архангельского колледжа культуры и искусства, попробовали себя в роли ведущих. Дистанция символичная - 2 024 метра".

Участники стартовали от областной библиотеки и бежали до Гостиного Двора, по пути фотографируясь с теми, кто гулял по набережной. Особенно большой интерес вызвали трехголовый Змей Горыныч и яркая Баба-Яга. "Бежать в моем наряде, конечно, не очень удобно - то одно сваливается, то другое. Вот, например, кости, да, были гости - остались только кости, - показала детали своего наряда Баба-Яга, которая представилась Анной. - Забег - это весело и интересно. Обычно мы организуем праздники, но не участвуем, а тут праздник для всех, все вовлечены".

После завершения пробега спортсмены и зрители водили хоровод вокруг елки, а Дед Мороз пытался "заморозить" участников в традиционной народной игре. Как уточнила Недзвецкая, забег планируется проводить каждый год.