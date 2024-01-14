На выставке "Россия" начал работу павильон Минобороны

В ведомстве отметили, что он состоит из квестовой зоны и экспозиционного пространства с большим количеством интерактивных экспонатов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Павильон "Армия детям. Город профессии. Будущее страны" Министерства обороны РФ начал работу на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Руководством Министерства обороны РФ было принято решение о создании на площадке Международной выставки-форума "Россия" специального павильона Минобороны России. Наши гости смогут ознакомиться с основными направлениями деятельности российского военного ведомства, попробовать себя в различных военных специальностях, а, возможно, и определиться с выбором своей будущей профессии", - сообщил замминистра обороны России Тимур Иванов, выразив уверенность, что новая площадка займет достойное место в составе выставки и станет излюбленным местом для ее гостей, в том числе самых юных посетителей.

"Павильон состоит из квестовой зоны и экспозиционного пространства с большим количеством интерактивных экспонатов. Гости смогут посетить "Командный пункт" с панорамным экраном, интерактивную зону "Медицина", где будут проводиться мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. В секторе "БПЛА" юные посетители смогут научиться управлять беспилотниками, сначала на тренажерном комплексе, а потом и на практике на специально оборудованной площадке", - отметили в Минобороны.

В военном ведомстве добавили, что в составе экспозиции павильона были оборудованы секторы "Военное образование Министерства обороны РФ", "умный" класс Суворовского военного училища с системой "умных" парт и автоматизации учебного процесса, лаборатории программирования и киберспорта и зона "Профессии Министерства обороны РФ". Посетители выставки могут ознакомиться с современными инновационными подходами, которые применяются в учебных заведениях Минобороны России, пройти интерактивный тест и выбрать военную специальность, а также учебное заведение.