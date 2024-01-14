Песков заявил, что Путин всегда помнит данные им обещания и сам участвует в их исполнении

Пресс-секретарь президента РФ напомнил о том, как лидер России "относится к личным письмам, как он бережно их хранит до тех пор, пока он их не обработает"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин феноменальным образом помнит все свои обещания и планы, а также непосредственно участвует в их исполнении. Об этом рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на "России-1" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это работает совершенно феноменальным образом, - сказал Песков. - Он запоминает все свои обещания, все планы, которые он с кем-то построил, и сам лично их потом реализует - сам назначает дату, сам выбирает какое-то время, когда он посвободнее, чтобы этим воспользоваться".

Пресс-секретарь президента РФ напомнил о том, как Путин "относится к личным письмам, как он бережно их хранит до тех пор, пока он их не обработает". Фрагмент беседы опубликовал в Telegram-канале ведущий передачи Павел Зарубин.