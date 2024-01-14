Информацию о "болезни Х" соотнесут с фактами парламентского расследования

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что "эта информация является настораживающей и заслуживает серьезного внимания"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Информацию о "болезни Х" планируется соотнести с фактами, установленными в ходе парламентского расследования межфракционной рабочей группы по вопросам биологической безопасности. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Ранее на сайте Всемирного экономического форума появилась информация о том, что обсуждение "болезни X", способной в 20 раз превзойти по смертности пандемию коронавируса, пройдет в рамках форума 17 января в Давосе. На мероприятии выступит генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Эта информация является настораживающей и заслуживает серьезного внимания. Мы соотнесем ее с установленными в ходе парламентского расследования фактами и выводами", - приводится комментарий Яровой в Telegram-канале фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Вице-спикер отметила, что результаты парламентского расследования деятельности американских военных биолабораторий на Украине "доказательно подтвердили тот факт, что ответы на причины новых пандемий и биологических угроз надо искать, прежде всего, внутри опасного военного биопроекта Пентагона".

Также сообщается, что 18 января в Госдуме запланировано заседание межфракционной рабочей группы по вопросам биологической безопасности, в ходе которого обсудят итоги парламентского расследования и рекомендации по совершенствованию системы биологической безопасности.