ФСИН опровергла сообщения об отключениях тепла в колониях

В ведомстве отметили, что все учреждения работают в штатном режиме

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России опровергла появившуюся в интернете информацию об отключениях отопления в исправительных колониях.

"Распространяемая в сети Интернет информация о якобы отключениях отопления в местах лишения свободы не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе ФСИН.

"Все учреждения уголовно-исполнительной системы работают в штатном режиме с соблюдением предусмотренных законодательством температурных норм. Сбоев и аварий, связанных с отоплением, нигде не происходило и [их] нет на текущий момент", - отметили во ФСИН.