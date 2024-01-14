На выставке "Россия" презентовали самый большой пряник страны

Его внесут в Книгу рекордов России

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Пряник с городами Владимирской области установил рекорд России в категории "Самый большой продукт".

Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в ходе дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Пряник размером 2 на 3 м весит около 200 кг. Он станет самым большим продуктом страны, сегодня его внесут в Книгу рекордов России", - сказал глава региона.

Гастрономический бренд Владимирской области, покровский пряник, расписывали воспитанники творческой мастерской Оксаны Робаровской. На рисунке изображены музей-заповедник "Александровская Слобода", Суздальский кремль, памятник Илье Муромцу в Муроме, терем купца Шорина в городе Гороховец, Храм Успения Пресвятой Богородицы в Петушках, Свято-Покровский собор, а также Золотые ворота во Владимире. "В регионе есть семь главных городов. Мы посмотрели, какие там есть достопримечательности, и решили создать карту Владимирской области", - отметила Робаровская.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.