В Ярославской области построят 25 пунктов весогабаритной защиты в 2024 году

Губернатор региона Михаил Евраев отметил, что область станет первым в России регионом с таким количеством пунктов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Строительство 25 пунктов автоматического весогабаритного контроля на дорогах Ярославской области запланировано на 2024 год.

Об этом на открытии дня Ярославской области в рамках международной выставки-форума "Россия" сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"Мы с вами ставим 25 пунктов автоматических весогабаритного контроля, а это - защита наших дорог", - сказал он. Евраев отметил, что Ярославская область станет первым в России регионом с таким количеством весогабаритных пунктов контроля. "По сути, мы становимся первыми в стране по защите дорог", - добавил он.

Евраев сказал, что за 2023 год в регионе отремонтировали рекордные 700 км дорог. Он подчеркнул, что в 2024 году завершится ремонт моста в Рыбинске, начавшийся весной 2023 года.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.