AP: судмедэксперты из Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из Наски

По словам руководителя группы специалистов Флавио Эстрады, они оказались своего рода куклами, изготовленными из бумаги, клея и обломков костей животных и людей

ГАВАНА, 14 января. /ТАСС/. "Мумии инопланетян", которых в 2023 году мексиканский уфолог продемонстрировал парламенту Мексики, оказались своего рода куклами, изготовленными из бумаги и обломков костей животных и людей, кусочков металла, скрепленных современным клеем. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на судмедэкспертов прокуратуры Перу - страны, откуда и произошли эти фигурки.

Как заявил журналистам руководитель группы перуанских специалистов Флавио Эстрада, исследователям удалось по результатам анализов опровергнуть утверждения, что куклы происходят из "инопланетного центра или прилетели с другой планеты". По его словам, подобные измышления "абсолютно не соответствует действительности".

"Вывод прост: это куклы, сделанные из костей животных с этой планеты, с использованием современных синтетических клеев, поэтому они не были собраны в доиспанские времена. Это не инопланетяне, это не пришельцы". - подчеркнул Эстрада.

В сентябре 2023 года мексиканский журналист и уфолог Хайме Мауссан представил Палате депутатов парламента страны две "мумии", обнаруженные в перуанской пустыне Наска, которые, по его словам, могли быть инопланетного происхождения. В Национальном автономном университете Мексики раскритиковали точку зрения уфолога и заявили, что его предположения "не имеют смысла". Позднее министерство культуры Перу выдвинуло обвинения в отношении граждан, сотрудничавших с уфологами, которые вывезли из страны предполагаемые "мумии инопланетян" и представили их в парламенте Мексики. Глава ведомства Лесли Уртеага тогда заявила, что "мумии" были составлены из "костных останков доиспанской эпохи".