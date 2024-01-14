Ректор ГИТИСа выразил соболезнования в связи со смертью Рубинштейна

По словам Григория Заславского, поэт был выразителем времени завершающегося постмодернизма

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Поэт Лев Рубинштейн был точным выразителем времени завершающегося постмодернизма. Об этом написал ректор ГИТИСа Григорий Заславский в своем Telegram-канале.

"Слушать всех было интересно, самым экстравагантным там был, пожалуй, Коваль… Нет, конечно, самым экстравагантным там был Дмитрий Александрович Пригов, за ним уже - Коваль, но Рубинштейн тогда воспринимался таким вот… Самым, наверное, точным выразителем времени завершающегося постмодернизма. Если воспользоваться названием одной из книг Мандельштама, шум времени Рубинштейн выразил точнее и полнее других", - написал он, вспоминая развитие российской поэтической сцены в конце прошлого века.

По словам Заславского, написанное Рубинштейном - больше поэзия, чем проза, рифмы в его стихах заменяет постоянно возвращающаяся к той или другой строчке мысль автора, образуя и отделяя, и одновременно соединяя друг с другом таким образом периоды.

Ранее дочь поэта Мария Рубинштейн сообщила о его смерти. Рубинштейн был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии после того, как его сбила машина на северо-востоке Москвы. Ему была проведена операция.

ДТП произошло в 8 января. Автомобиль Volkswagen сбил Рубинштейна на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель с места происшествия не скрывался, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.