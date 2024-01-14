На "Розе Хутор" закрыли канатную дорогу из-за нарушений правил катающимися

В регионе действуют пять штормовых предупреждений из-за мокрого снега, гололеда, заморозков, ветра с порывами до 30 м/с

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. Работа канатной дороги "Крокус" на горнолыжном курорта "Роза Хутор" в Сочи приостановлена из-за массовых нарушений со стороны отдыхающих - выезда в зоны повешенной лавинной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

"Уважаемые гости, КД "Крокус" приостановил работу из-за массовых нарушений райдерами правил курорта - выезд в лавиноопасные зоны. Настоятельно рекомендуем соблюдать правила курорта и не выезжать за пределы маркированных трасс", - говорится в сообщении.

В Краснодарском крае действуют пять штормовых предупреждений из-за мокрого снега, гололеда, заморозков, ветра с порывами до 30 м/с. В горах Сочи и Адыгеи на высоте от 1 тыс. м над уровнем моря сохранится угроза схода лавин.