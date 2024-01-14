В вотчине Деда Мороза прошел детский Новый год

В резиденции сообщили, что для них было организовано театрализованное представление и фейерверк

ТАСС, 14 января. Дед Мороз вернулся из путешествия по стране на своем поезде и провел в вотчине под Великим Устюгом детский Новый год для самых маленьких, кто в силу возраста проспал новогоднюю ночь. Для малышей организовали театрализованное представление и фейерверк, сообщили ТАСС в резиденции Деда Мороза.

"Самый первый праздник в наступившем году - Детский Новый год - прошел сегодня в вотчине Дедушки Мороза. Он был организован для самых маленьких детей, которые проспали новогоднюю ночь. С 11 часов заработали сказочные поляны в вотчине, затем прошло театрализованное представление для малышей, в конце которого Дедушка Мороз поздравил их с наступившим Новым годом. Завершил представление фейерверк. Праздник привлек около 500 малышей, не считая их родителей", - рассказали в вотчине.

Как сообщил накануне в Telegram-канале глава Великоустюгского округа Вологодской области Александр Кузьмин, новогоднее путешествие длилось почти два месяца, Дед Мороз посетил на своем поезде более 80 городов. "Осенью в составе появился совершенно новый вагон - "Кукольный театр". Дмитрий Пегов, заместитель генерального директора ОАО "РЖД", поделился, что спектакль "Волшебная книга" имел небывалый успех у детишек", - сообщил Кузьмин.

До возвращения в Великий Устюг, в преддверии Старого Нового года, Дед Мороз посетил Архангельскую область, сообщил губернатор Александр Цыбульский. "Сверкающий поезд Деда Мороза останавливался в Коноше, Архангельске и Кулое. Тысячи детей и взрослых смогли увидеться с Дедом Морозом, посмотреть его передвижную резиденцию и поучаствовать в веселых представлениях", - сообщил Цыбульский.