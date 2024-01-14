В "Яндекс.Музыке" появились песни ушедших из России зарубежных артистов

Среди них композиции Rammstein и Maneskin, уточняет РБК

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Музыка" стал выдавать пользователям в рекомендациях песни артистов, которые сотрудничают с ушедшими из России лейблами. Например, среди них песни Rammstein и Maneskin, сообщает РБК.

Как пишет издание, на платформе можно найти новые песни Zeit рок-группы Rammstein, Rush победителей "Евровидения-2021" Maneskin, Harry’s House английского певца Гарри Стайлза. При этом с помощью поиска найти песни нельзя, их распространение происходит через рекомендательную опцию "Моя волна". Во время прослушивания песню можно добавить в свою коллекцию и сохранить. В информации об источнике композиции в обнаруженных случаях указано, что трек "загружен пользователем". Песни распространяются с официальными обложками альбомов, однако без указания лейбла.

В пресс-службе "Яндекс.Музыки" РБК отметили, что компания работает "строго в рамках законодательства и полностью выполняет обязательства перед правообладателями, в том числе на сервисах с рекомендательными алгоритмами и с публичным доступом к контенту", добавив, что возможность самостоятельно загружать контент на платформу существует с 2017 года.