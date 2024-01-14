Роспотребнадзор допустил экономические мотивы обсуждения "болезни Х"

В надзорном ведомстве отметили, что "это выгодно крупным фармацевтическим компаниям"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Заявления о "болезни X", обсуждение которой было внесено в повестку Всемирного экономического форума, могут иметь не научные, а экономические мотивы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Включение "болезни X" в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на Всемирном экономическом форуме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Роспотребнадзора также рассказали, что в настоящее время патоген, называемый "болезнью X", еще недостаточно изучен, а международное сообщество регулярно пытается привлечь внимание СМИ и общественности. Кроме того, после завершения пандемии ковида Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) пытается продвинуть идею о необходимости реформы глобальной архитектуры здравоохранения, приводя в качестве обоснования будущие угрозы, говоря о неготовности мира к ним и призывая увеличить финансирование организации, отметили в ведомстве.

"Россия в свою очередь обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе "болезни Х" и своевременного и адекватного реагирования на них", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее на сайте Всемирного экономического форума появилась информация о том, что обсуждение "болезни X", способной в 20 раз превзойти по смертности пандемию коронавируса, пройдет в рамках форума 17 января в Давосе. На мероприятии выступит генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.