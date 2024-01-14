Румынские фермеры вновь заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

КПП "Сирет" ранее блокировали, причины и ориентировочная продолжительность не сообщались

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Румынские фермеры снова заблокировали движение через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Сирет" на границе с Украиной. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Около 14:00 (около 13:00 мск - прим. ТАСС) от представителей пограничной полиции Румынии получена информация о возобновлении блокировки румынскими фермерами и аграриями движения грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное", - говорится в заявлении в Telegram-канале службы.

13 января румынские фермеры уже блокировали КПП "Сирет" для проезда украинских грузовиков. Причины и ориентировочная продолжительность блокировки украинской стороне не сообщались. Спустя несколько часов блокировка была прекращена.

6 ноября прошлого года польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился КПП "Медыка - Шегини", однако 6 января акция протеста там была прекращена. Блокируя пункты пропуска, поляки требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. В связи с этим водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. С начала блокады в них умерли три украинских водителя. К акции польских перевозчиков периодически присоединялись их коллеги из Венгрии и Словакии.