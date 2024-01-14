На участке федеральной трассы в Алтайском крае перекрыли движение из-за сильного ветра

На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы

ТАСС, 14 января. Движение грузового и пассажирского транспорта ограничено на участке федеральной трассы А-322 в Алтайском крае из-за мокрого снега, гололеда, сильного ветра с порывами до 30 м/с. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

"По данным ФКУ "Упрдор "Алтай", введено ограничение для грузового и пассажирского транспорта [на трассе] А-322 на участке с 130-го по 288-й км от города Алейск до города Рубцовск. Причиной стали сложные метеорологические условия: осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящего в снег, отложение мокрого снега, гололедные явления, метели, усиление ветра до 18-23 м/с, с порывами до 30 м/с. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на участке трассы выставлены посты ГИБДД, работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.

Синоптики Гидрометцентра обещают в Барнауле в ночь на 15 января резкий перепад температур. Днем 14 января в городе было около 0 градусов, ночью ожидается до минус 22 градусов. На дорогах сильных гололед, мокрый снег.