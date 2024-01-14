Более 2 тыс. детей из Белгорода отправили на отдых после обстрела

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что в трех регионах заболели десять человек, они находятся под присмотром врачей

ТАСС, 14 января. Более 2 тыс. детей из Белгорода, который подвергся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), вывезены на отдых в другие регионы России. В настоящее время десять детей заболели острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), из них шестеро госпитализированы в Пензенской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Сейчас более 2 тыс. детей размещено за пределами региона. У нас в трех регионах десять человек заболели, шесть из них в Пензенской области, все они находятся под присмотром врачей", - сказал он.

13 января Гладков в Telegram-канале проинформировал, что четыре ребенка, отправившиеся в Пензу, госпитализированы с признаками ОРВИ. Он уточнил, что по его поручению детей проведали в областной больнице в Пензе, передали им подарки, фрукты, поговорили с врачами. По его данным, вчера еще у двух девочек поднялась температура, уже после того, как их разместили в лагере "Звездочка", их госпитализировали. Он отметил, что состояние у всех заболевших детей удовлетворительное, "температура еще есть, но она некритичная, врачи делают все возможное, чтобы они скорее пошли на поправку".

Гладков добавил, что обзвонил старших воспитателей групп сопровождения детей в регионы на отдых, уточнил информацию. Также он поблагодарил губернаторов регионов России, которые приняли белгородских детей, и призвал родителей не волноваться, потому что всем заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь. Губернатор Белгородской области подчеркнул, что всех детей хорошо кормят, для них организован досуг.

Ранее Гладков сообщал, что 1,3 тыс. детей из Белгорода планируется отправить на отдых в загородные лагеря в других регионах, в том числе в Тамбовскую, Воронежскую, Ярославскую, Калужскую, Пензенскую области.

ВСУ 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Были повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов.