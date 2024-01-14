Причиной пожара в киевском ТРЦ стал поджог семилетним мальчиком

Родителей вместе с ребенком пригласили для дачи показаний

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Причиной пожара в одном из торгово-развлекательных центров Киева стал умышленный поджог, совершенный семилетним мальчиком. Об этом сообщила полиция Киева.

Название ТРЦ полиция не приводит, однако 13 января мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что пожар произошел в ТРЦ "Космополит". Он находится в Соломенском районе столицы Украины.

"Полицейские в сотрудничестве со службой безопасности ТРЦ установили, что пожар возник в результате умышленного поджога, который совершил 7-летний мальчик - посетитель парка развлечений", - говорится в сообщении полиции в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В полиции добавили, что родители вместе с ребенком приглашены для дачи показаний. "По указанному факту следователи расследуют уголовное дело, начатое по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", - уточняется в сообщении полиции.