Главе Ярославской области вручили медаль "За заслуги перед Запорожской областью"

Представители региона также передали Михаилу Евраеву подарки

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Медаль "За заслуги перед Запорожской областью" вручили губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву на презентации итогов взаимодействия региона и подшефной территории - Акимовского муниципального района Запорожской области. Презентация прошла в рамках Дня Ярославской области на Международной выставке-форуме "Россия", передает корреспондент ТАСС.

"Хочу вас поблагодарить за ту помощь, которую вы нам оказываете <...> проявляете заботу о нас, о наших детях. <...> От себя лично, от губернатора Запорожской области Евгения Витальевича [Балицкого] я бы хотела вручить вам медаль "За заслуги перед Запорожской областью", - сказала глава администрации Акимовского муниципального района Юлия Губанова.

Кроме того, Евраев наградил благодарственными письмами за личный вклад в развитие Акимовского района Юлию Губанову и представителя Ярославской области в Акимовском районе Александра Трудоношина. На презентации Евраев также передал подарок для мальчика Александра, чье желание обещал исполнить в рамках акции "Елка желаний". "Вручаем <…> чемодан для путешествий, как он просил и просим передать самые добрые и теплые пожелания", - добавил губернатор.

Представители Запорожской области в свою очередь передали губернатору подарки - продукты, произведенные в Акимовском районе.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.